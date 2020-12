Automobilist rijdt in op hekwerk Roosendaal, bestuurder spoorloos

Oude naam zat IVN-afdeling in de weg, dus komt er een nieuwe: Dintel- en Marklanden

22 december ETTEN-LEUR /HALDERBERGE/WILLEMSTAD - De naam ‘IVN Etten-Leur en omstreken’ werkt niet, heeft het bestuur van de lokale IVN-afdeling geconcludeerd. Sterker nog: die naam werkt soms zelfs tégen de vereniging van natuurliefhebbers. ,,Want de mensen in het ‘en omstreken’, bijvoorbeeld in Halderberge, voelen zich meestal helemaal niet aangesproken.” Daarom gaat de afdeling vanaf 1 januari verder onder een andere naam: IVN Dintel- en Marklanden.