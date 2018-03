Automobilist ramt politieauto in Bergen op Zoom en wordt na achtervolging opgepakt

Agenten wilden de bestuurder rond 19.25 uur een stopteken geven na een verkeersovertreding op de Antwerpsestraatweg in Bergen op Zoom. De automobilist negeerde het stopteken, ramde een politiewagen en reed weg. Een getuige gaf aan de politie door dat hij de auto richting Tholen had zien rijden. Dat bleek te kloppen, rond 19.50 uur vond de politie de auto leeg terug in Tholen. Even later werd de bestuurder aangehouden op de Postweg. De auto is inmiddels veilig gesteld door de politie.

Rucphen

Kort voor dit incident, even na 19.00 uur, kreeg de politie een bericht binnen van een 16-jarige jongen uit Roosendaal die vertelde dat hij op de Langendijksestraat in Rucphen uit een auto was gesprongen. De jongen was eerder die avond in Roosendaal ingestapt. Het is volgens de politie niet duidelijk wat er precies is gebeurd tijdens de rit tussen Roosendaal en Rucphen. De jongen wordt door de politie gehoord.