Automobilist parkeert auto bijna in het water in Roosendaal, bergen gaat maar net goed

Oudervere­ni­ging Klinkert wacht politieon­der­zoek naar fraude af

10:26 OUDENBOSCH - Veel meer dan ‘we wachten het politieonderzoek af’ en ‘de gerechtsdeurwaarder is ingeschakeld’ kregen ouders van leerlingen van basisschool De Klinkert uit Oudenbosch deze week niet te horen. De oudervereniging had op school een extra ledenvergadering uitgeschreven om ouders bij te praten over de vermeende fraude door de inmiddels opgestapte voorzitster.