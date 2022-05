Automobilist opgepakt voor poging tot doodslag na aanrijden marechaussee in Roosendaal

ZVV Kroeven kampioen: volgend seizoen weer een West-Brabantse zaalvoet­bal­club in de eerste divisie

Door een 6-3 zege op FC Eindhoven 2 is ZVV Kroeven kampioen geworden in de topklasse C. Volgend seizoen komt er voor het eerst sinds de vrijwillige degradatie van Bristol Team uit de eerste divisie weer een West-Brabantse club uit in de landelijke zaalvoetbalcompetitie.

20 mei