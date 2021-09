Automobilist onder invloed van de weg geplukt in gestolen auto in Roosendaal

Een bewoner van de Van Coothlaan belde de politie, omdat de bestuurder al een tijdje in de auto zat. Het leek erop dat de verdachte buiten westen was. Zodra de politie in de straat kwam, was de wagen verdwenen. Agenten zagen de auto in de Stoopstraat en gaven de man een stopteken. Volgens de politiemannen was de bestuurder sloom en gedesoriënteerd.

De verdachte had twee flesjes GHB bij zich. Zelf verklaarde hij dat hij onder invloed was. Verder bleek dat de man geen rijbewijs had. De kentekenplaten op de wagen hoorden niet bij dat voertuig, waardoor de politie denkt dat de auto is gestolen. De wagen is in beslag genomen en de verdachte is naar het politiebureau gebracht.