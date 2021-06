Automobilist naar ziekenhuis na botsing op boom in Rucphen

West-Brabanders delen corona-ervaringen in gratis e-book: ‘Hopelijk is een deel twee niet nodig’

16 juni BERGEN OP ZOOM - Kommer en kwel, eenzaamheid of juist meer rust in je hoofd omdat er minder moet. We beleven de pandemie allemaal anders. In het e-book Samen Schrijven We Geschiedenis van Bibliotheek West-Brabant delen meer dan dertig West-Brabanders hun gedichten, verhalen en illustraties met betrekking tot corona.