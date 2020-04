Automobilist mishandeld na verkeersconflict in Oudenbosch

NECROLOGIE Roosendaal verliest met het overlijden van ‘Gekke’ Bertus van der Stokker een cultfiguur

11:47 ROOSENDAAL - Hij zag zichzelf niet als gek. Eerder ‘anders’. Dat iedereen hem weliswaar Gekke Bertus noemde.... ach, dat vond ie eigenlijk niet eens zo erg, bekende hij ooit eens in een gesprek met deze krant. ,,Het is vriendelijk bedoeld. En ik ben nu eenmaal beroemd en berucht in Roosendaal.’’