Automobilist krijgt rijverbod en meerdere bekeuringen na rijden onder invloed van alcohol en drugs door Roosendaal

‘Aldi Bosschen­dijk was politiek wisselgeld voor VVD’er Thomas Melisse’

5:58 DEN HAAG/OUDENBOSCH – Discountsupermarkt Aldi was dinsdag bij de Raad van State niet te spreken over de “politieke streken” van het Halderbergse gemeentebestuur, en dan met name over huidig wethouder Melisse.