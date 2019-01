Autoluw centrum Roosendaal: fietsers lokken en automobilisten pesten?

Dat is de mening van de fracties van de PvdA en van D66. Zij willen de discussie over de parkeernormen in de nieuwbouwwijk Stadsoevers en in het centrum binnen de ring breder gaan voeren.

Het college van B en W wil de parkeernormen (hoeveel parkeerplaatsen per woning) omlaag gaan brengen voor de nog te bouwen wijk Stadsoevers en voor komende nieuwbouw binnen de centrumring. De gemeente streeft een autoluw centrum na. In Stadsoevers moeten de toekomstige bewoners het doen met gemiddeld 1,3 parkeerplaats en in het centrum met één parkeervak.

Dat plan was voor de raadsleden Annelies Homma en Harm Emmen (D66) en Michael Yap (PvdA) aanleiding om wethouder Cees Lok (Binnenstad, VVD) wat vragen te stellen. Zo wilden ze weten of er onderzoek is gedaan naar het huidige en naar het gewenste autobezit van bewoners van de binnenstad en van Stadsoevers. Wethouder Lok antwoordt dat hij onder andere CBS-cijfers heeft geraadpleegd en dat met Hart voor de Binnenstad ‘een verkenning is gedaan naar parkeernormen'.

Inkoppertjes

Al met al vinden PvdA en D66 de antwoorden van de wethouder erg summier. ,,Het zijn allemaal makkelijke inkoppertjes en geen antwoorden op onze vragen", zegt Michael Yap (PvdA). en Harm Emmen (D66): ,,We hebben geen inhoudelijk antwoord gehad op de vraag waarom de parkeernormen moeten worden aangepast. Wat mij betreft een onderwerp waar we het in een commissievergadering eens over moeten hebben.” Dat vindt Yap ook.

Over Stadsoevers zegt Yap dat het nogal een verschil is of de wijk wordt gebouwd voor vooral jongeren en starters of voor gezinnen. De behoefte aan parkeerplaatsen verschilt nogal bij deze twee doelgroepen. Wethouder Lok zegt dat het een wijk voor jong en oud wordt en dat hij streeft naar een mix van starters, doorstromers en senioren.

Spoorforenzen

,,Als er in Stadsoevers veel spoorforenzen komen te wonen is een lage parkeernorm niet zo'n ramp", zegt Emmen. ,,Maar als de praktijk anders uitpakt dan zit je met een splinternieuwe wijk met auto's die ze nergens kwijt kunnen.” Of, zoals Michael Yap het formuleert: ,,Als je er gezinswoningen bouwt, moet je wel de juiste norm hanteren.”