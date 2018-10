Autohandelaar moet verhuizen uit straat in St. Willebrord

John van Iperen van Iperenauto's zegt dat er helemaal geen bedrijfsactiviteiten op het genoemde adres zijn. ,,Ik ben voortdurend onderweg en daar doe ik de in- en verkoop van de auto's. Er staan wel auto's op het achterterrein gestald (momenteel ongeveer 15) en er liggen banden, maar reparaties doen we daar niet. Die laat ik in Sprundel doen. Het enige dat we doen, is foto's van de auto's maken voor de website. De papieren afwikkeling van een transactie gebeurt vanuit het kantoor in Meerkerk.”



Van Iperen woont niet in de Willebrordse villa, maar huurt alleen het achterterrein en de garage. Hij vindt het jammer dat de gemeente een dwangsom heeft opgelegd, maar is intussen al op zoek naar een alternatief onderkomen. ,,Ik kom zelf uit de Randstad en zocht bewust naar een plek in Brabant omdat de mentaliteit me hier beter bevalt. In ben al in contact met een makelaar om Brabantbreed naar mogelijkheden te kijken. Bijvoorbeeld op een industrieterrein waar meer handelaars zitten, dat verkoopt sowieso beter.”