Autohandel moet weg uit Nachtegaalstraat

ST. WILLEBRORD - Nee, Caroline Heeren is op dit moment even niet zo blij met de gemeente Rucphen. Die heeft haar namelijk onlangs laten weten dat haar autohandel Sweet Caroline Cars weg moet uit Nachtegaalstraat in St. Willebrord.

Volgens de gemeente ligt het bedrijf in een woonwijk en heeft het betreffende perceel op nummer 4 een woonbestemming. Vorige maand werd een zogeheten last onder dwangsom opgelegd: wanneer het bedrijf niet tijdig verkast, moet er een boete betaald worden.

Bezwaar

Maar Caroline Heeren heeft bezwaar gemaakt tegen dat besluit van de gemeente en kreeg voorlopig wat uitstel. Ze moet voor 1 februari 2019 weg zijn, maar voelt weinig voor een bedrijfsverhuizing. ,,Ik vind dat er in de gemeente Rucphen met twee maten gemeten wordt. Er zijn andere autobedrijven in St. Willebrord die ook in woonstraten zitten. Waarom worden die niet aangepakt?”

Quote Er zijn meer autobedrij­ven in woonstra­ten, waarom worden die niet aangepakt? Caroline Heeren, Eigenaar Sweet Caroline Cars

In de Kaaistraat in St. Willebrord evenwel, kreeg John van Iperen van Iperenauto's in oktober ook te horen dat hij moet verkassen. De andere autobedrijven in dezelfde straat zijn gevestigd op plekken die een bedrijfsbestemming hebben en daar is niks mis mee, liet een gemeentevoorlichter toen weten.

Volgens de gemeente rust op Nachtegaalstraat 4 geen bedrijfsbestemming, maar precies dat vecht Caroline Heeren aan. ,,Ik heb dit pand en het erf gekocht in 2008 en toen was hier een handel in dierenvoeding gevestigd. Geen probleem dus om een ander bedrijf te beginnen. Mijn partner heeft hier eerst ook een autobedrijf gerund, maar sinds 2016 heb ik hier Sweet Caroline Cars. Het gaat om in- en verkoop van auto's en export van auto’s naar het buitenland. Dat gaat grotendeels via de website. Reparaties en onderhoud doen we hier maar in heel geringe mate.”

Industrieterrein

De auto’s staan voor het huis waar Caroline met haar partner woont, en op het achterterrein achter de poort. ,,Ze willen dat ik naar een industrieterrein ga, maar daar komt veel voor kijken. Je zit om te beginnen met de financiering. Je moet grond kopen en vervolgens een pand bouwen of huren. Dat is allemaal nogal wat.”

Advocaat