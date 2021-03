Autodief (30) aangehouden voor diefstal bestelbus, verstopte sleutel in schoen

ROOSENDAAL - Terwijl de eigenaar even niet oplette is maandagavond aan de Brugstraat in Roosendaal een bestelbusje met draaiende motor gestolen. Binnen een uur werd de bus teruggevonden en is een 30-jarige verdachte aangehouden. Bij het fouilleren bleek dat hij de sleutel van het voertuig in een van zijn schoenen had verstopt.