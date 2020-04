Autobestuurder mishandeld op kruising in Oudenbosch

Plan: Roosen­daals festival om ‘vrijheid’ te vieren na coronacri­sis

10:00 ROOSENDAAL - Een mini-festival in het hart van de Roosendaalse binnenstad. Met hapjes, drankjes en een soort jaarmarkt. Om te vieren dat de coronacrisis helemaal achter de rug is en dat we ons gewone leven weer op kunnen pakken. En om de lokale Roosendaalse ondernemers een steuntje in de rug te geven.