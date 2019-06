Auto vliegt uit de bocht in Roosendaal, mogelijk na achtervolging

Fietsster rijdt tegen autodeur in centrum Roosendaal: gewond naar ziekenhuis

20 juni ROOSENDAAL - Op de Molenstraat in het centrum van Roosendaal is donderdagmiddag de fietsster gewond geraakt. De fietsster, een oudere vrouw, zou in botsing zijn gekomen met een autodeur. Dat gebeurde rond 16.00 uur.