Auto vliegt over de kop op A17 bij Oud Gastel, bestuurster gewond

Meer Roosendaals talent: Tapage krijgt andere opzet

5 november ROOSENDAAL - ,,Tapage schrijf je met één p, het staat zelfs fout op de folder'', waarschuwt cafébaas Floor Bleijenberg. Zijn café de Drie Weesgegroetjes was een jaar of dertig geleden de bakermat van de Roosendaalse kroegentocht met muziek, geesteskind van de toenmalige kroegbaas Wyo Hopstaken. Nu lijkt de tijd aangebroken om het evenement in een nieuw jasje te steken.