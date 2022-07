Auto vliegt in brand en raakt zwaar beschadigd in Roosendaal

Ooit werd hem een grote wielertoe­komst voorspeld, nu is Marc Goos koeltech­nie­ker

Marc Goos uit Bosschenhoofd was een veelbelovende jonge profwielrenner toen hij acht jaar geleden in een nachtmerrie terecht kwam. Hij besloot te gaan voor Plan B en nam het koeltechniekbedrijf van zijn ouders over. ‘Dat voelt ook een beetje als topsport’.

11:46