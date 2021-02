Auto verwoest door brand in Roosendaal

Studieplek­ken in Roosendaal is vooral een zaak van de scholen

29 januari ROOSENDAAL - Het creëren van plaatsen waar studenten en scholieren in de stad kunnen studeren is op de eerste plaats een zaak van de onderwijsinstellingen. Maar in deze crisistijd ziet de gemeente Roosendaal ook een taak voor zichzelf, met name waar het gaat om kwetsbare jongeren.