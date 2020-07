Auto uitgebrand op afrit N262 bij Roosendaal

Kijk niet gek op van staande peddelaars langs de nieuwe kades in Roosendaal: ze suppen

10 juli ROOSENDAAL - Een compleet andere beleving, dus waarschijnlijk een heel andere doelgroep. Mireille Mortiers van Bobla Sup & Surf startte vrijdagavond met suplessen aan de fonkelnieuwe en daardoor nog ietwat steriele kades van de wijk Stadsoevers. Sup staat voor stand up paddling.