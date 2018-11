Auto schiet van de weg op spoorwegovergang in Nispen, maar ongeluk kan voorkomen worden

Voo­doo-vo­cals voor een volle bak bij Tapage in Roosendaal

14:39 ROOSENDAAL - Van funk tot rock, van dance tot Hollandse hits: wie tijdens de Tapage het centrum van Roosendaal niets van zijn gading kan vinden, houdt waarschijnlijk niet van muziek. In achttien cafés en restaurants kan het publiek zaterdagavond genieten van live-optredens. Een succes, want overal is het volle bak.