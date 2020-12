Auto’s zorgpersoneel gratis schoon tijdens lockdown: ‘Maandje knallen voor deze helden’

ROOSENDAAL - Wie in de zorg werkt, kan in Roosendaal een glanzend kerstcadeau komen halen. Autowasstraat Carwash Factory wast, als geste in deze zware tijd, de auto's van zorgmedewerkers gratis en voor niets.

Eigenaar Allard Trumpi weet uit eerste hand hoe het leven van zorgpersoneel er momenteel uit ziet. ,,Mijn vriendin werkt in de verpleging en heeft dagelijks met coronapatiënten te maken. En mijn moeder begeleidt eenzame ouderen, ook zij hebben het momenteel zwaar. Ik wilde iets terugdoen voor de mensen die nu in de frontlinie staan, hen een hart onder de riem steken. Vandaar dat we hebben besloten om voor hen gratis te wassen.”

‘Booming’

Hij prijst zich bovendien gelukkig dat zijn branche niet zwaar getroffen is door de coronacrisis. Integendeel zelfs. ,,Tijdens de eerste golf was het echt booming. Mensen zijn het als uitje gaan zien, want ja; je moet wát. Het was spullen opruimen of even met je auto door de wasstraat”, vertelt Trumpi. ,,Toen alles in de zomer weer wat meer open ging, werd het wat rustiger. Maar sinds de nieuwe maatregelen trekt het weer aan.”

In twee dagen tijd hebben zo'n 65 mensen gebruik gemaakt van zijn actie. ,,Het gaat een beetje in golfbewegingen. Soms is het een paar uur niets, soms staan ze in de rij. Maar we merken dat het steeds meer bekend begint te worden.”

Zorgpas

Wie voor een gratis wasbeurt komt, wordt wel eerst naar diens zorgpas gevraagd, als bewijs. ,,We hebben er ook een paar gehad die die niet bij zich hadden. Maar ach, als je zegt dat je in de zorg werkt... We gaan er maar gewoon vanuit dat mensen hier geen misbruik van maken. Ik wil daar niet te moeilijk in zijn.”

De actie duurt tot het einde van de lockdown. ,,Dat leek ons een goede periode. Even een maandje flink knallen voor deze helden.”