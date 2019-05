Auto's verwoest door brand in Roosendaal

verkiezingen eu Stemmen in Wouwse Plantage: ‘Zonder Europa zijn we niet goed gesteld’

23 mei WOUWSE PLANTAGE - Bij het stembureau in dorpshuis De Spil in Wouwse Plantage is Annemarie Bartelen voorzitter. Druk is het niet, vindt ze. ,,Al zou je dat wel verwachten met wat er allemaal in Europa gebeurt tegenwoordig met die Brexit.”