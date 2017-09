Auto's te gast in Oude Antwerpsepostbaan

Update & Video Drie auto's in beslag genomen bij controle op camping in Schijf

13:13 SCHIJF - Een grote controle is dinsdagmorgen aan de gang van gemeente Rucphen op camping De Witte Plas in Schijf. De actie is om 6 uur begonnen. Rond 10 uur waren drie auto's in beslag genomen vanwege belastingschuld en zijn er verschillende hennepplanten gevonden.