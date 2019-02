Auto's Sweet Caroline Cars ‘bij een kennis’

Dat bedrijf zit aan de Nachtegaalstraat in St. Willebrord, maar dat kan volgens het bestemmingsplan niet, zegt de gemeente, omdat de woning op nummer 4 plus de bijbehoren een woonbestemming hebben.

Heeren maakte bezwaar tegen die visie omdat er op het moment dat ze het pand kocht - in 2008 - een handel in diervoeding gevestigd was. Maar dat bezwaar is afgewezen en dat betekent dat ze uiterlijk vrijdag 1 februari, weg moest zijn ‘onder last van een dwangsom', zoals dat in juridische termen heet. ,,We mogen hier niks meer verkopen, dus auto's verkopen doen we nu tijdelijk in een loods bij een kennis. We gebruiken het huis als kantoor en als correspondentie-adres, maar de stalling van auto's doen we niet meer voor ons huis. Die auto's zijn allemaal weg.”

Prijzig

Caroline Heeren heeft geen idee waar ze precies zal neerstrijken; ze heeft gezocht, maar nog niet gevonden. ,,Ik zou liever iets van mezelf hebben dan iets huren en het liefst in St. Willebrord, want daar wonen we. Maar ja, het is allemaal nogal prijzig, zeker als je bijvoorbeeld op een bedrijventerrein als de Nijverhei gaat kijken. Daar is best wat beschikbaar, maar veel te duur voor ons.”

Quote Op de Nijverhei is wat beschik­baar, maar veel te duur voor ons Caroline Heeren, Eigenaresse autohandel Sweet Caroline Cars

Het bedrijf op een ander adres zetten en klanten daar naartoe laten komen, is niet zo'n probleem, zegt ze. ,,We doen veel via internet. Dus hebben we het nu maar zo opgelost, dat we met zo'n mobiel pinapparaat ergens anders de betaling en administratie afhandelen.”

Uitzonderingen

Sweet Caroline Cars heeft een advocaat in de arm genomen en gaat in beroep tegen het feit dat de gemeente ‘weigert af te wegen dat in de wet algemeen bestuur door deze zelfde gemeente de uitzonderingen op de regel onjuist en disproportioneel worden toegepast’. ,,Het is te triest voor woorden dat in dezelfde woonwijk op afstand van nog geen 750 meter wel in een woonhuis een autobedrijf gedoogd wordt en bij ons niet. Maar uiteindelijk zal er wel een oplossing komen, al moeten we daar zelf voor zorgen.”

Wethouder René Lazeroms (vergunningen) was vrijdag niet bereikbaar voor een reactie.