Auto's blijven welkom op nieuw marktplein Oud Gastel

Zoveel mensen, zoveel meningen. In liefst zeven gespreksrondes werden Gastelse ondernemers en bewoners van het centrum meegenomen in de reconstructieplannen van het dorpshart. De één wilde alle auto's weren en een terras op het middenterrein, de ander pleitte voor maximale bereikbaarheid van winkels met de auto.

Waterpartij

Het gemeentebestuur koos voor de gulden middenweg. Evenveel parkeervakken als nu, maar dan haaks op de straat. Geen leilinden meer, maar grote bloembakken ter compensatie. Om meer beleving te krijgen krijgt het plein een speelelement en bij de pomp een waterpartij. Kosten: 95.000 euro. Van die keuze waren de oppositiepartijen CDA, Voor De Gemeenschap en Progressief Halderberge niet gecharmeerd. In de optiek van de drie fracties moest de Markt een autoluw plein worden met terrassen en veel groen. ,,Sfeerloos, overal blik en vanwege het haaks parkeren bovendien onveilig voor fietser en voetgangers.‘’, zo was de kritiek verwoord in een amendement van de oppositie, waar geen raadsmeerderheid voor de vinden was.

Geen groter terras

Als kastelein van 't Hart van Gastel zou Toine van Aalst blij kunnen zijn met de uitbreiding van zijn terras tot op het middenplein. Het tegendeel is waar. ,,De vraag werd me ook gesteld om na corona sneller op te kunnen starten. Maar Oud-Gastel is geen Roosendaal. De Markt wordt goed benut voor evenementen, er is op drie punten voldoende terrasruimte. Laten we dat vasthouden. Voor de winkels, die het in deze moeilijke tijden vol weten te houden is het van belang dat de parkeerdruk niet groter wordt. Anders rijden de klanten door naar de volgende plaats, waar ze wel kunnen parkeren.‘’