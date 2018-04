Auto rijdt in sloot op N640 bij Oudenbosch

Aanleg 'bouwweg' Borchwerf ligt twee weken stil: 'Behoorlij­ke puzzel'

7:00 ROOSENDAAL - De aanleg van de doorsteek tussen de Blauwhekken en de Gastelseweg blijft nog ongeveer twee weken stil liggen. Dat heeft de rechter in Breda dinsdagochtend besloten. ,,Want er is hier een behoorlijke puzzel te leggen.''