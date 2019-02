Auto rijdt door na aanrijding op A58 bij Roosendaal

VVD Halderber­ge nu ook bezorgd om voortbe­staan polikli­niek Oudenbosch

9:00 OUDENBOSCH - Wat blijft er over van de polikliniek Oudenbosch als het Bravis ziekenhuis de plannen voor één hoofdlocatie doorzet? VVD-raadslid Jean-Marie Frerichs is er niet gerust op dat het medisch centrum in Oudenbosch zich staande houdt in het fusieproces van de Bravis ziekenhuizen in Roosendaal en Bergen op Zoom.