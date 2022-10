Auto raakt van de weg, botst tegen betonblok en belandt in sloot in Wouwse Plantage: bestuurder gewond

Zoete herinnerin­gen, maar ook discussie op reünie Wielervere­ni­ging Roosendaal

‘Eens besmet met het wielrennersvirus is altijd besmet.’ Daar zijn de wedstrijdrenners van de in 2001 opgeheven Wielervereniging Roosendaal het over eens. Zaterdag kwamen ze met ruim honderd bijeen op een reünie in Huis ten Halve.

23 oktober