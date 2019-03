Auto raakt in de slip en schuurt langs wegafscheiding in Roosendaal

Moerstra­ten vroeg zich af 'Eddut in de gaote'?

20:04 MOERSTRATEN - Verrekijkers, fototoestellen, I-phones en zelfs sterrenkijkers werden zaterdag in de optocht in Moerstraten gebruikt om alles en iedereen in de gaten te houden. Ondanks het wat druilerige weer werd het een mooie en vooral actieve leutstoet.