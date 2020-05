Auto met aanhanger geschaard op A17, een rijstrook dicht

Brabantse drugsbende verdiende 6,7 miljoen euro aan crystal meth-lab in Wuustwezel

12:18 De Nederlanders Dennis V. (37) en zijn rechterhand Jamal A.J. (41) hebben in het drugslab dat vorig jaar is opgerold in Wuustwezel 460 kilogram crystal meth gemaakt. Hun lab was de eerste productie-eenheid voor crystal meth die in België is ontdekt. Volgens het Openbaar Ministerie in Antwerpen heeft de bende er 6,7 miljoen euro aan verdiend.