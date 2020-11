Auto maakt flinke klap op boom in Hoeven: bestuurder naar het ziekenhuis

DEZE WEEK IN.... 2004 'De Kneet was in alles een echte buurman'

31 oktober Aflevering 15 in de serie 'Deze week in' over de dag des doods, waarop niet alleen Theo van Gogh werd vermoord, maar ook de toen 53-jarige Gerrie Knetemann vanwege een longembolie stierf tijdens een ritje door de duinen. De dood van Gerrie Knetemann kwam ook hard aan in zijn voormalige woonplaats Huijbergen.