Auto kopen? Houd rekening met langere levertijd door tekort aan computerchips

Nieuw pastoraal team voor Norbertus­pa­ro­chie

4 mei ROOSENDAAL - Pastoor Ronald van Bronswijk verlaat op 1 september de Sint Norbertusparochie in Roosendaal. Hij wordt de nieuwe pastoor van de Vijfheiligenparochie in Made, waar de laatste jaren geen pastoor meer is. Vicaris-generaal Marc Lindeijer wordt de nieuwe pastoor in de parochie.