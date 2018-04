Auto in sloot beland na botsing in Sprundel

UPDATE Dronken bestuurder (24) opgepakt na aanrijding met invalide man (55) in Dinteloord

14:45 DINTELOORD - Op de Noordzeedijk in Dinteloord is zaterdagnacht rond 04.45 uur een zwaargewonde man op straat gevonden. Het gaat om een 55-jarige man, die op de weg fietste in zijn elektrische driewieler. De man is aangereden door een 24-jarige man uit Hoeven, zo bleek in de loop van de dag.