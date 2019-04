Auto in brand in Roosendaal

Toch geen Holocaust-monument in Roosendaal: ‘Alle slachtof­fers juist evenredig herdenken’

6:00 ROOSENDAAL - Er komt definitief geen lokaal Holocaust-monument in Roosendaal. In het jaar dat Roosendaal viert dat het 75 jaar geleden is bevrijd moeten juist alle slachtoffers evenredig worden herdacht, vindt een meerderheid van de Roosendaalse gemeenteraad.