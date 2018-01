Auto in brand in Hoeven

Ook po­li­tie-in­fil­trant ingezet op Roosendaalse drugs­ver­dach­ten

7:02 Roosendaal - Ook op Roosendaalse verdachten in het grote Belgisch-Nederlandse drugsonderzoek blijkt de justitie infiltranten te hebben ingezet. Een Belgische geheim agent sprak met de twee mannen bij de aflevering van een partij xtc in een woning in België.