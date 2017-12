Auto in brand gestoken op de Pootlaan in Roosendaal

Bewoners Bloemschevaert radeloos door kapotte lift: 'We komen nauwelijks nog ons huis uit'

6:00 ROOSENDAAL - Voor ouderen die slecht ter been zijn, is het niet fijn als de lift in hun wooncomplex een dag kapot is. Maar de bewoners van De Bloemschevaert in Roosenaal hebben serieuze problemen nu de enige lift in hun gebouw al bijna twee weken niet kan worden gebruikt. 'Waarom duurt dit zo lang?'