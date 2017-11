Auto in brand gestoken in Wouw

Nieuwbouw in Stadsoevers van de baan, Avans en Hogeschool Zeeland naar leeg be­las­ting­kan­toor

29 november ROOSENDAAL - De nieuwbouw voor Avans Hogeschool in Stadsoevers is van de baan. Avans trekt samen met de Hogeschool Zeeland in het voormalige belastingkantoor aan het Mill Hillplein, op de hoek van de Laan van Brabant en de Laan van Limburg. Dat hebben beide hogescholen en de gemeente Roosendaal bekend gemaakt.