Auto en vrachtwagen botsen op A17 bij Oud Gastel, rijstrook richting Roosendaal dicht

Ruim 200 miljoen subsidie om warm water en CO2 van Roosendaal naar Dinteloord en Steenber­gen te leiden

DINTELOORD/STEENBERGEN/ROOSENDAAL - Afvalenergiecentrale PreZero in Roosendaal en glastuinders van Energie Cluster Steenbergen en Nieuw Prinsenland in Dinteloord hebben een flinke subsidiereservering van meer dan 200 miljoen euro binnengesleept. ,,In 2025 willen we operatief zijn.”

30 juni