‘Auto die 50 rijdt, is al snel een moordwapen’: fietsersbond brengt onveilige wegen zélf in kaart

Verwarde man steelt politieau­to in Roosendaal, na massale achtervol­ging gepakt in Gorinchem

ROOSENDAAL - De politie heeft vrijdag een van zijn eigen auto’s achtervolgd. Het voertuig werd in Roosendaal door een verwarde man gestolen, waarop een wilde achtervolging volgde met meerdere politieauto’s. Deze eindigde na een rit over meerdere snelwegen in Gorinchem.

1 april