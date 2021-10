Auto brandt volledig uit bij Kamperfoelieflat in Roosendaal

Bestrij­ding Japanse woeker­plant houdt gemoederen bezig, gemeenten moeten portemon­nee trekken

6:15 De exotische Japanse duizendknoop heeft zich verspreid over heel Europa. Zo zorgt de plant ook al enige tijd voor schade en ongemak in Nederland. De wortels gaan namelijk dwars door rioleringen, wegen en andere fundamenten. Verschillende gemeenten in West-Brabant proberen de plant te bestrijden, maar dat is nog niet zo eenvoudig.