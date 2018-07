Auto brandt uit op A58 bij Roosendaal

vuile handen In de disco een drol opzuigen met de indu­striële stofzuiger

26 juli Ze hebben een 'vies' beroep, de mensen in onze serie 'Vuile Handen'. We vergeten vaak dat ze er zijn. Zij die letterlijk onze rommel opruimen, de vieze klussen doen. Zonder morren. Vandaag aflevering 3: schoonmaken in discotheek.