Auto brandt uit bij woning in Sint Willebrord

100.000 euro aan auto's afgepakt na inval in Roosendaal: bewoner gearresteerd

7 april ROOSENDAAL – Bij een politie-inval in een huis in Roosendaal zijn woensdagnacht vier voertuigen en een onbekende hoeveelheid aan waardevolle goederen in beslag genomen. Deze hadden een totale taxatiewaarde van meer dan 100.000 euro, meldt de politie zaterdag. De bewoner is opgepakt op verdenking van witwassen.