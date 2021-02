Auto botst tegen vrachtwagen op A58, inzittenden blijven wonderlijk ongedeerd

Leren zonder leraar? Nieuwe openbare basis­school De Sapling wil proef in Roosendaal

28 januari ROOSENDAAL - Een basisschool waarbij leerlingen van alles leren zonder dat daar een leerkracht bij komt kijken. Dat is in grote lijnen het idee achter De Sapling, een nieuwe openbare basisschool die volgend jaar de deuren hoopt te openen in Roosendaal.