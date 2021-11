Auto belandt op zijn kop na ongeluk in Roosendaal

video Kinderen gaan angstiger naar school na vuurwerk­rel­len in Roosendaal

ROOSENDAAL - Plekken waar jonge kinderen zich juist vrij en veilig moeten voelen, worden geraakt door de nieuwe vuurwerkrellen in Roosendaal. Relschoppers stichtten brand in een basisschool en een kinderdagverblijf, en gooiden bij een tweede school ruiten in. Daarmee veroorzaken ze niet alleen materiële schade.

