Auto belandt op zijkant op A58 bij Rucphen

Drugshande­laar (23) vlucht tevergeefs voor politie

12:32 ROOSENDAAL - Een 23-jarige man uit Roosendaal probeerde zondagmiddag aan de politie te ontkomen, maar werd na een korte achtervolging te voet alsnog in de kraag gegrepen. Hij bleek drugs en meerdere mobiele telefoons op zak te hebben. Hij is aangehouden op verdenking van bezit van en handel in drugs.