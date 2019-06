Auto belandt op kop op A58 bij Roosendaal, snelweg weer open

ROOSENDAAL - Op de A58 bij Roosendaal is woensdagmiddag een auto ondersteboven beland na een ongeluk. Er raakte één persoon gewond. De snelweg was een poosje afgesloten in de richting van Bergen op Zoom naar Roosendaal. Verkeer werd over de vluchtstrook geleid. Inmiddels is de weg weer open.