Auto belandt op kop op A58 bij Roosendaal, snelweg dicht

Werknemer (19) uit Oud-Gas­tel gesnapt tijdens diefstal dure merkkle­ding in Moerdijk

14:49 MOERDIJK - Een 19-jarige medewerker van een distributiebedrijf in Moerdijk is dinsdagavond gesnapt toen hij dure merkkleding wilde stelen. Hij probeerde de kleding verstopt in een geluidsbox langs de beveiliging te loodsen.