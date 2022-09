Auto belandt in voortuin in Roosendaal, en dat is niet voor het eerst: ‘Je schrikt je helemaal kapot’

UpdateROOSENDAAL - Twee mensen zijn maandagavond gewond geraakt toen de auto waarin zij zaten in een voortuin in Roosendaal terechtkwam. De bestuurder raakte op de Stationsstraat van de weg en reed vervolgens een tuintje aan de Ludwigstraat in. Volgens de bewoners is het niet voor het eerst dat een auto in de voortuin belandt.