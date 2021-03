Audities in De Kring want veel belangstelling voor dansopleiding

Sportservi­ce krijgt Roosendaal steeds beter in beweging

2 maart ROOSENDAAL - Het grootste succes van Sportservice Noord-Brabant (SSNB) in de tien jaar dat deze club actief is in Roosendaal? Coördinator Patrick de Klerk hoeft niet lang na te denken: ,,Dat we in die tien jaar heel veel mensen in Roosendaal in beweging hebben gekregen.”