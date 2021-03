Atypisch stemmen, dat hoort gewoon bij de Willebrorder

Met een Citroën door het stemlokaal en rode potloodjes in het plastic: stemmen is dit jaar écht anders

17 maart ROOSENDAAL - Een stem uitbrengen in 2021 is toch wel heel anders dan bij vorige verkiezingen. De burgemeester van Halderberge rijdt met een Citroën SM uit 1972 het stemlokaal binnen en in Roosendaal zijn alle rode potloodjes in het plastic verpakt.