Atletiekwereld walgt van Jerry M.

Verkeers­vei­lig­heid op A17-af­slag bij Oud Gastel ter discussie

8:00 OUD GASTEL - De aanwezigheid van zo'n 150 verkeersborden in een straal van 500 meter spreekt volgens CDA-fractievoorzitter Ad van Tetering boekdelen. ,,De verkeersveiligheid is op dit stukje Halderberge zwaar in het geding.‘’